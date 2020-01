Vela: Campriani “Mini transat, impresa più difficile della mia carriera”

Sono passate alcune setimane, dall’ultima impresa del velista tifernate Alessio Campriani, uno dei pochi che è riuscito a portare a termine la ventunesima edizione della Mini transat, la traversata oceanica in solitaria da la Rochelle, in Francia, ai Caraibi. Una gara difficile, portata a termine grazie al sacrificio, alla preparazione fisica e mentale, ma sopratutto alla passione, per il mare, che da sempre contraddistingue Campriani e che lo ha, di fatto, collocato tra i velisti più forti del panorama sportivo italiano.