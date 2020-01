Ex FCU: Eleonora Pace (Fd’I) “necessario dare alla ferrovia, un ruolo centrale nel sistema dei trasporti regionale”

“La ex Ferrovia centrale umbra – scrive l’interrogante – sta

attraversando un’innegabile crisi strutturale, determinata dalle politiche

poste in essere dalle precedenti amministrazioni regionali, a partire dalla costituzione dell’Azienda unica dei trasporti. La tratta Città di

Castello-Sansepolcro ha storicamente servito pendolari, studenti e fasce

deboli per trasferimenti all’interno dell’Alta valle del Tevere e per il

Capoluogo regionale. Da oltre due anni si sono succeduti annunci di

riapertura e numerosi atti di sindacato ispettivo da parte di rappresentanti

degli enti locali interessati”.

Pace ricorda che “pur a velocità ridotta è stata invece riaperta la

tratta da Umbertide a Ponte San Giovanni. Il materiale destinato al

ripristino della linea – rileva – è ammassato nel piazzale antistante la

stazione di Trestina e sarà presto spostato per il ripristino della linea

tra Ponte San Giovanni e Terni”.

Eleonora Pace ricorda anche che “un consigliere della Regione Toscana ha di

recente pubblicamente dichiarato di avere contattato la Regione Umbria, che

avrebbe assicurato il massimo impegno per una celere riapertura della

tratta.

Le comunità interessate – conclude Pace – hanno il diritto di avere

risposte ed impegni trasparenti da parte del nuovo Governo e della nuova

maggioranza regionale”.

