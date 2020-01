Ripristino e manutenzione ordinaria degli argini e degli alvei dei fiumi: interrogazione della consigliera Francesca Mencagli (PD)

Con una interrogazione al sindaco Luciano Bacchetta la consigliera del Pd Francesca Mencagli chiede di ricevere “informazioni riguardo al piano di intervento che verrà posto in essere” per ripristinare gli argini lungo i corsi d’acqua recentemente danneggiati dalle piene e per assicurare la manutenzione a tutela dell’assetto idrogeologico. “Le ultime precipitazioni piovose, non eccezionali per intensità, hanno creato ulteriori criticità sugli argini dei corsi d’acqua, i quali erano già in vari punti compromessi dalla carente ed assente manutenzione”, evidenzia l’esponente della maggioranza, che osserva come “la suddetta situazione è stata più volte segnalata come necessitante di intervento da parte dei cittadini che ne subiscono tutti i danni e disagi”. Mencagli richiama l’attenzione sul fatto che “a seguito di alcuni interventi effettuati per il ripristino degli argini, è stata omessa completamente l’ordinaria manutenzione, come si evince dalla presenza della vegetazione all’interno dei letti dei corsi d’acqua”, puntualizzando che “tale situazione, soprattutto in condizioni di forti precipitazioni, è la causa principale dell’ostruzione al normale deflusso idraulico”. Nel sottolineare che “adiacenti ai corsi d’acqua in questione sono presenti colture in atto, insediamenti urbani e tratti di viabilità pubblica”, l’esponente del Pd ritiene “prioritario un intervento atto alla messa in sicurezza e ad una continua e necessaria manutenzione ordinaria delle opere”. “Sarebbe auspicabile che gli uffici preposti della Regione Umbria investano maggiormente in manutenzione e gestione della rete idrica ed idrogeologica, approccio sicuramente meno costoso che pagare i danni ed effettuare interventi tampone”, sostiene Mencagli, che indica come possibile soluzione per garantire una manutenzione costante la stipula di “convenzioni con gli agricoltori” o l’individuazione di sovvenzioni rivolte agli stessi soggetti “con fondi a tale scopo destinati”.

