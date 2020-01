NovaMusica si lavora per preparare Concert Halls 2020

NovaMusica Concert Halls 2020

La scuola di musica NovaMusica inizia il 2020 con una nuova iniziativa culturale denominata NovaMusica Concert Halls. Una stagione concertistica di musica classica da svolgersi nei comuni di Città di Castello, Citerna, San Giustino e Sansepolcro.

L’intento della manifestazione, che coinvolge importanti musicisti italiani e della vallata, a cura di Anthony Guerrini con la collaborazione dei docenti del dipartimento a indirizzo classico della scuola NovaMusica, è quella di valorizzare assieme alla musica anchealcuni dei luoghi più suggestivi dove poter godere appieno della musica, dislocati nei quattro centri storici dei comuni ospitanti. In particolare i luoghi che si intende impiegare sono: per Città di Castello il Ridotto del Teatro Ex Oratorio degli Angeli, a Citerna il Teatro Bontempelli, il Ex Cinema Astra a San Giustino, l’Auditorium di Santa Chiara a Sansepolcro, oltre che usufruire per il concerto finale del Teatro degli Illuminati di Città di Castello.

La manifestazione che ha inizio sabato 7 gennaio 2020 proseguirà secondo il seguente cartellone fino a 5 aprile tutti i concerti sono adingresso gratuito. L’iniziativa è supportata da SoGePu S.p.a.

Calendario Concerti

Sabato 11 gennaio Duo Fabio Battistelli-Stefano Falleririspettivamente Clarinetto e Chitarra ad aprire il concerto “Orchestra di Archi NovaMusica” diretta da Laureta Hoday presso Teatro Bontempelli di Citerna ore 21.00

Domenica 26 gennaio il Duo Anthony Guerrini – Ivano Rondonirispettivamente alla Chitarra e al Clarinetto presso il Cinema Astra San Giustino ore 18.00

Domenica 9 febbraio Massimo Agostinelli alla Chitarra, presso Teatro Bontempelli Citerna ore 18.00

Sabato 22 febbraio Agatino Scuderi alla Chitarra, presso Ridotto del Teatro di Città di Castello ore 18.00

Sabato 29 febbraio Freem Saxophone Quartet, presso Teatro Bontempelli di Citerna ore 21.00

Sabato 14 marzo Maurizio Di Fulvio alla Chitarra il concerto sarà aperto dal coro Lemon Three diretto da Poesini Maurizio, presso il Ridotto del Teatro di Città di Castello ore 18.00

Sabato 28 marzo Claudio Cozzani – Gianluca Campi (Pianoforte – Fisarmonica), presso Santa Chiara Sansepolcro ore 18.00

Domenica 5 aprile Claudio Piastra (Chitarra), e il Trio Jazz composto da: Simone Pagani (Pianoforte), Claudio Catalani (Contrabbasso), Marco Tolotti (Batteria) ad aprire il concerto “Orchestra di Archi NovaMusica” diretta da Laureta Hoday, presso il Teatro degli Illuminati di Città di Castello ore 18.00

