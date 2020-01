Laboratorio per bambini di 4 e 5 anni

11 gennaio ore 10,30 e 11,30. I laghi e i fiumi nascondono una fauna sommersa davvero incredibile! Scopriamo insieme la geografia degli specchi d’acqua dolce e i suoi simpatici abitanti!



Laboratorio per bambini di 4 e 5 anni

11 gennaio 2020 ore 10,30 e ore 11,30

Costo 4 euro a bambino, per gli accompagnatori gratuito

Prenotazione obbligatoria al 349.5823613

