Domenica 12 gennaio, agli Illuminati, gli arnesi della Musica

GLI ARNESI DELLA MUSICA Teatro degli Illuminati Città di Castello domenica 12 Gennaio 2020 ore 17,00



FABIO GEMMITI

Fisarmonica

SANDRO GEMMITI

piano Variazioni poetiche

Direzione Artistica: M° Fabio Battistelli



Si Ringrazia : Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello – Farmacia Ducci

Fabio e Sandro Gemmiti



Sono noti non solo per il perfetto sincronismo e la sensibile comunione di intenti musicali, ma anche per la loro tecnica trascendentale e le straordinarie doti artistico- interpretative che, unite ad una grande sensibilità emozionale, rendono le loro interpretazioni dei momenti unici, riconosciute e salutate dal pubblico e dalla critica internazionale che vedono in Fabio e Sandro uno dei migliori duo della loro generazione.



Il loro repertorio spazia da Bach, Mozart, Chopin, fino a Ravel, Rachmaninov, Gershwin e ai compositori contemporanei, abbracciando anche le opere meno eseguite del repertorio tradizionale (Nona Sinfonia di Beethoven, La Sagra della Primavera di Stravinskij, etc.).



Nati a Sora (Fr) nel 1967, si sono diplomati in pianoforte in cinque anni e con il massimo dei voti sotto la guida della pianista Licia Mancini.

Vincitori di numerosi premi in concorsi ed altre manifestazioni pianistiche, tra i quali: 1° premio e premio speciale “F. LISZT” al Concorso Nazionale Pianistico “K. CZERNY”; 2° premio al “Concorso Internazionale Pianistico B. BARTÓK”; 1° premio al Concorso Internazionale Pianistico “Roma 1992”. Prescelti per il “XII Concorso Internazionale F. CHOPIN” di Varsavia, hanno rappresentato l’Italia, ottenendo una scritturazione per concerti a Vienna dalla Bösendorfer Klavierfabrik.



Grazie alla intensa carriera concertistica , sono ormai applauditi nelle più prestigiose sale del mondo:

MILANO, Sala Grande del Conservatorio “G. Verdi”; TORINO, Conservatorio “G. Verdi”; ROMA, Sala “A. Casella”, Teatro Sistina, Teatro Argentina, Teatro Ghione, Teatro Manzoni, Università “La Sapienza”; PARMA, La Casa della Musica; RIETI, Teatro Flavio Vespasiano; IMOLA, Cortile Maggiore Rocca Sforzesca; FORLI’, Teatro “D. Fabbri”; PESARO, Cortile “Palazzo Montani Antaldi”; GENOVA, Auditorium Ex Chiesa San Salvatore; CAGLIARI, Galleria Comunale d’Arte; FOGGIA, Teatro “U. Giordano”; TARANTO, Teatro Orfeo; TIVOLI, Scuderie Estensi; LAMEZIA TERME, Teatro “Umberto”; TRIESTE, Teatro Comunale “G. Verdi”; NAPOLI, Teatro Bellini, Teatro Sannazaro; POTENZA, Auditorium Conservatorio “Gesualdo da Venosa”; LA SPEZIA, Teatro Civico; VENEZIA, Scuola Grande San Giovanni Evangelista; GRADO, “Palazzo dei Congressi”; UDINE, Sala “Vivaldi” Conservatorio di Musica “J. Tomadini”; MANTOVA, Teatro Bibiena; VIENNA (Austria), Bösendorfer Saal; BUCAREST (Romania), Teatro dell’ Opera Nazionale Rumena; CHUBU (Giappone), Miura Kohei Memorial Hall; NAGOYA (Giappone), Shirakawa Hall, Ginkou Kyoukai, Aichi Pref Concert Hall, Nagoya Concert Hall; KASUGAY (Giappone), Kasugay Concert Hall; HAMAMATSU

(Giappone), Apollo Concert Hall; CHIRYU (Giappone), Lirio Concert Hall; HANAMACHI (Giappone), Sakura Hall; NANJIING (Cina), Arts Center Concert Hall; PRAGA (Repubblica Ceca), Rudolfinum – Sal “A. Dvorak”, Akademie Muzickyck Umeni – Sal “B. Martinu”; OSTRAVA (Repubblica Ceca), Konzervator v Ostrave – Sal “L. Janàcek”; MARIENBAD (Repubblica Ceca), Municipal Theatre; MOSCA (Russia), Conservatorio “P. I. Cajkovskij”; SAN PIETROBURGO (Russia), Cappella Accademica di Stato; PARIGI (Francia), Eglise Trinité Notre Dame de Lorette; LUBLIJANA (Slovenia), Grand Union Hall; SANTANDER (Spagna), Palacio de Festival; BRUXELLES (Belgio), Sala di Rappresentanza Comunità Europea; LIEGI (Belgio), Salle Philharmonique, Palazzo del Governatore; VAISON LA ROMAINE (Francia), Téatre du Nymphée.

Sono ospiti di importanti festivals quali Chopin Festival, Festival Internazionale di Lublijana, Festival Internazionale di Santander, Emilia Romagna Festival, En attendant Rossini, Les Floraisons Musicales, Japan Festival, Franz Liszt Festival…, e collaborano con orchestre quali Orchestra della Radiotelevisione di Tirana, Orchestra Sinfonica di Nagoya, Itami City Philharmonic Orchestra, Pardubice Kammerrphilharmonie, Orchestra Nazionale del Teatro dell’Opera di Bucarest, I Pomeriggi Musicali, I Cameristi Lombardi, Orchestra dell’Emilia Romagna Festival, Orchestra Internazionale d’Italia, Orchestra Filarmonica di Torino, I Solisti Aquilan

