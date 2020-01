Volley mercato: Co.me.t Città di Castello, ufficiale il libero Elena Ferrantello

Il nuovo anno ha portato un altro libero nel roster della Co.Me.T. Volley Città di Castello. Dalla Sicilia è arrivata Elena Ferrantello, che affronta la sua prima esperienza oltre regione. Nata il 17 aprile 1997 a Castelvetrano, il Comune in provincia di Trapani nel quale risiede e studentessa della facoltà di Scienze Motorie, la Ferrantello è cresciuta nella New Efebo Volley, società della sua città e proprio con il Castelvetrano ha disputato il campionato di Serie C nella stagione 2015/16, per poi passare alla Pro Volley Team di Modica: un biennio in B2 e poi la promozione in B1, categoria nella quale la Ferrantello ha militato lo scorso anno, sempre con la formazione ragusana. Adesso, il lungo viaggio fino all’Alta Valle del Tevere: “Per me si tratta anche di una vera e propria esperienza di vita lontano dalla mia terra – ha detto la Ferrantello – che, come tale, diventa ancor più stimolante. Finora, ero arrivata al massimo a Roma con la mia ex squadra, mentre adesso sono salita più verso nord. La considero quindi una tappa importante per la crescita personale a 360 gradi, non dimenticando che sono venuta qui per dare il mio contributo al Città di Castello, con la speranza di abbandonare quanto prima la zona calda della classifica”. E l’impatto con il nuovo ambiente? “Mi sono trovata subito a mio agio, grazie sia alla disponibilità delle compagne di squadra che all’accoglienza riservatami dai dirigenti. Conosco ovviamente poco questa parte d’Italia, ma l’impressione è che sia venuta in un angolo molto bello e con gente alquanto cordiale”.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...