Sono 11, gli spettacoli in cartellone, per la terza edizione di teatro a chilometri zero

Torna al Teatro degli Illuminati di Città di Castello, dopo il grande successo di pubblico delle stagioni precedenti, il Teatro a Chilometri Zero delle compagnie teatrali locali con undici spettacoli in cartellone: in vista del primo appuntamento, venerdì 10 gennaio 2020, il sindaco Luciano Bacchetta spiega come “l’idea di un cartellone dedicato a chi fa teatro a livello amatoriale nasce dalla grande vivacità e ricchezza di associazioni che nel comune operano in questo settore, esprimendo un’alta qualità e il coinvolgimento di tanti tifernati che si cimentano con l’esperienza del palcoscenico. Il grande seguito che gli spettacoli hanno avuto nelle due edizioni precedenti, ci ha spinto a confermare anche per quest’anno la rassegna, che si affianca a quella ufficiale degli Illuminati in collaborazione con il TSU e a Teatro Ragazzi, arricchendo l’offerta culturale e ponendosi nel panorama umbro come un esempio di successo. Ringraziamo le compagnie per l’adesione massiccia e per il contributo che danno alla valorizzazione del Teatro degli Illuminati. E dato che formula vincente non si cambia, abbiamo confermato le modalità, l’appuntamento con le compagnie locali sarà il venerdì alle 21.00 con biglietto unico, grazie alla collaborazione tra comune e SOGEPU per gli aspetti organizzativi e di gestione”. Ad aprire il cartellone del Teatro a chilometri zero 2020 è il Gruppo Teatrale di San Leo Bastia con “Un bacio mai dato, alle 21.00 di venerdì 10 gennaio 2020; il 17 gennaio sarà la volta de La scala con l’allestimento “Due”, il 31 gennaio Medem con “Variegato al caffè”, Suppergiù – Quellidilàdalponte il 6 marzo presenterà “I fratelli Karamazov, Giallo di Coppia”, il 13 marzo i “Panni stesi” con “Finalmente…la domenica!!!”, il 20 marzo sarà la volta di Jacopo Falchi con “Quinquo: il Re che volle diventare una Marionetta”, il 3 aprile il Teatro dei 90 – Le porte sarà sul palco con “La donna dal fiore in bocca”, 17 aprile Politheater con “Bubikopf. Studio”, il 24 aprile Il Castellaccio con “Non tutti i ladri vengono per nuocere”, 15 maggio Nuvole passeggere con “Il contrattino”, doppia chiusura, venerdì 22 maggio e in replica sabato 23 maggio per I ragazzi dell’Unitre con “Litanie”.Info: Ufficio Cultura 075 852 29 20, teatro@cittadicastello.gov.it

Annunci

