Scritte razziste: Solidarietà ad Oxfam da parte del PD aretino

Il Partito Democratico di Arezzo esprime solidarietà ad Oxfam e condanna con fermezza il nuovo episodio di stampo razzista che ha avuto come obiettivo questa organizzazione. È accaduto di nuovo a Saione, dopo il caso dei volantini ora sono comparse scritte sui muri della sede di via Piave. Un gesto che deve far riflettere sul livello di decadimento in cui versa il territorio aretino in particolare le zone che, come Saione, sono state abbandonate dall’amministrazione di destra.

