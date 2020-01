Natale tra Umbria e Toscana, tanta affluenza per il concerto Santa Chiara

Grande suggestione per il Concierto de Aranjuez inserito nel programma di Natale tra Umbria e Toscana tenutosi a Sansepolcro presso l’Auditorium di Santa Chiara venerdì 3 gennaio alle ore 21.00 da Giulio Castrica alla chitarra e Cesare Tiroli al pianoforte realizzato in collaborazione con il Comune e gli “Amici della Musica” di Sansepolcro e la Scuola Comunale di Musica “Giacomo Puccini” di Città di Castello. Sono state eseguite musiche di Bach, Mozart, Respighi, Liszt, Busoni, De Falla Rodrigo con grande maestra e partecipazione. Il pubblico in sala ha potuto apprezzare anche l’esecuzione di Giulio Pocecco e Giacomo Marcucci e le introduzioni colte e pensate di Tiroli e Castrica in preparazione ai brani suonati. Castrica è un chitarrista formato da Emanuele Segre che tiene concerti in Italia e all’estero, insegnate di musica alle scuole comunali di Marsciano, Città di Castello e Todi e direttore artistico di vari festival. Tiroli si diploma in pianoforte al Conservatorio di Musica “Morlacchi” di Perugia, giovane talentuoso si esibisce in recital solistici e cameristici, è insegnate presso la scuola comunale “G. Puccini” di Città di Castello. A portare i saluti l’assessore alle Politiche culturali Gabriele Marconciniche ha ricordato l’importanza di questo collegamento di vallata Umbro Toscana e Catia Cecchetti ideatrice dell’iniziativa che ha ringraziato l’amministrazione per la sempre puntale collaborazione e disponibilità. Un particolare ringraziamento a Paolo Fiorucci dell’Associazione Amici della musica di Sansepolcro per la collaborazione l’organizzazione della serata. Presenti in sala anche l’Assessore del Comune biturgenze Paola Vannini e Ginevra Comanducci presidente del Consiglio del Comune di Sangiustino. Un altro appuntamento il terzultirmodell’iniziativa che è riuscito nell’intento di coniugare arte e musica per la valorizzazione del ricco patrimonio culturale.

Il prossimo appuntamento Light of Day il penultimo dell’iniziativa si terrà sabato 4 gennaio alle ore 21.00 con il Coro Gospel Altotiberino diretto da Paolo Fiorucci presso la Chiesa di Santa Maria della Pace alle Ville di Monterchi grazie alla collaborazione del Comune.

