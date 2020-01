Astra APS, continuano i corsi e i laboratori promossi dall’associazione

Proseguono i corsi e i laboratori proposti dall’associazione ASTRA APS presso il Cinema Teatro Astra di San Giustino.La programmazione conferma le attività e ne introduce molte completamente nuove per coinvolgere la comunità in un polo sociale, culturale, aggregativo e ricreativo nel quale coltivare le proprie passioni.

I corsi e i laboratori vengono organizzati per rispondere direttamente agli specifici bisogni sociali e di conoscenza e alle aspirazioni delle persone.

Le attività sono realizzate a costi popolari per difendere il diritto alla socialità di tutti e per tutti e per favorire la promozione di una cultura diffusa ed accessibile.

Per tutte le informazioni si può visitare il sito arciastra.wordpress.com, la pagina facebook o telefonare tutti i giorni dopo le ore 16 allo 075856625.

