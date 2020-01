Sabato 4 gennaio la tradizionale “pasquella” organizzata dal rione Mattonata

Nel pomeriggio di sabato 4 Gennaio p.v., dalle ore 15:30 circa, si svolgerà, per le vie e le piazze del centro storico cittadino e immediate adiacenze, la tradizionale ”Pasquella”, organizzata come ogni anno dalla Società Rionale Mattonata, che consiste in canti e suoni popolari eseguiti da un gruppo di “stornellatori” ambulanti. E’ una tradizione unica in città, coltivata da moltissimi anni dalla Società Rionale per festeggiare la prima “Pasqua” dell’anno.

Come consuetudine, il ricavato dell’iniziativa sarà destinato all’organizzazione della tradizionale festa in onore degli ospiti della Residenza Protetta “Muzi Betti”, che si svolgerà presso la Residenza stessa nel pomeriggio del giorno dell’Epifania (lunedì 6 Gennaio p.v.), con inizio alle 15:00 circa.

In tale occasione il gruppo di stornellatori della Società Rionale ripeterà la Pasquella e allieterà i presenti con musiche e danze popolari. L’ingresso è libero e tutti sono invitati a partecipare.

