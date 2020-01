Riqualificate la palestra Maravelli – Pascolo e la primaria di Pierantonio con annessa palestra.

Sono terminati nei giorni scorsi i lavori per l’efficientamento energetico di due importanti strutture scolastiche del territorio comunale di Umbertide, ovvero la palestra della scuola secondaria di primo grado “Mavarelli-Pascoli” del capoluogo e la scuola primaria della frazione di Pierantonio con annessa palestra.“Quelli messi in atto – dichiarano il sindaco Luca Carizia e l’assessore all’Istruzione e ai Lavori pubblici, Alessandro Villarini – sono interventi fondamentali che renderanno ancora maggiore il benessere degli studenti, di tutti gli operatori scolastici e di quelle numerose società sportive che ogni giorno usufruiscono di queste strutture: è una operazione che va nella direzione degli studenti e di chi pratica lo sport, riconoscendo a quest’ultimo un enorme valore sociale”.Gli importi delle operazioni (provenienti dall’accordo Stato-Regioni del 15/10/2018) sono ammontati a 268.356,98 euro per la palestra della scuola secondaria di primo grado Mavarelli-Pascoli e di 324.664,79 euro per la scuola primaria di Pierantonio con annessa palestra.Gli interventi di riqualificazione degli edifici hanno consentito il rifacimento dell’impianto termico, attraverso l’installazione di un nuovo generatore di calore a condensazione di ultima generazione; il rifacimento di tutti gli infissi e delle porte di ingresso; la sostituzione di tutti gli apparecchi illuminanti con apparecchi ad alta efficienza energetica a led. I lavori permetteranno di ottimizzare l’efficienza energetica degli edifici, riassumibili nell’ottenere una riduzione del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale in termini di energia primaria di riduzione di emissioni di anidride carbonica nell’ambiente e nell’avere una riduzione dei costi per l’amministrazione comunale, oltre che un comfort microclimatico migliore.

