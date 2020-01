Il 2020 si apre con la visita del prefetto Claudio Sgaraglia

L’anno nuovo si è aperto a Città di Castello con la visita del prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia, che stamattina ha incontrato il sindaco Luciano Bacchetta e la giunta co-munale nella residenza municipale di piazza Gabriotti e ha colto l’occasione per ammi-rare da vicino due eccellenze della città, come la 20esima Mostra Internazionale di Arte Presepiale e il laboratorio della Bottega Tifernate. Nell’ufficio del primo cittadino il pre-fetto si è confrontato sui temi della legalità e della sicurezza con gli assessori Luciana Bassini, Riccardo Carletti, Rossella Cestini e Luca Secondi, alla presenza del se-gretario generale Bruno Decenti, rinnovando l’attenzione per la realtà tifernate e la di-sponibilità a collaborare sulle questioni di maggior rilievo istituzionale. “La collaborazio-ne con i Comuni è importante nell’attività della Prefettura finalizzata a sostenere gli enti locali nell’esercizio dei propri compiti istituzionali in raccordo con il governo nazionale e occasioni come questa di Città di Castello sono fondamentali per affinare la conoscen-za di una realtà sociale, culturale e produttiva di rilievo nel contesto della nostra regio-ne e valutare insieme le azioni necessarie a garantire legalità e sicurezza”, ha dichiara-to Sgaraglia, che ha indirizzato anche un messaggio beneaugurante per il 2020, auspi-cando che “l’anno nuovo possa portare maggiore sicurezza e serenità nelle nostre co-munità e, guardando ai giovani, le opportunità di occupazione che sono un indispensa-bile tassello per la società”. Nel sottolineare “la gratitudine al prefetto per la grande col-laborazione e la disponibilità che dimostra costantemente”, il sindaco Bacchetta ha sottolineato “il valore fondamentale del confronto tra istituzioni sulle opportunità e sulle problematiche del governo dei territori per sviluppare le sinergie che permettano di la-vorare in maniera condivisa nella promozione della legalità e della sicurezza, in una realtà come la nostro nel quale l’azione delle forze dell’ordine è encomiabile ed è una garanzia per tutta la cittadinanza”. A margine dell’incontro, il prefetto Sgaraglia ha rice-vuto da Angelica Lombardo, presidente dell’associazione Le Rose di Gerico, una co-pia del calendario di “clausura” del monastero di Santa Veronica Giuliani a Città di Ca-stello, che sta facendo il giro del mondo dopo il clamore mediatico suscitato dalla noti-zia della sua pubblicazione sugli organi di informazione nazionali e internazionali. A pochi metri dal palazzo comunale, il prefetto ha rinnovato l’appuntamento con la Mo-stra Internazionale di Arte Presepiale, che aveva visitato l’anno scorso. Il presepe do-nato dall’associazione Gualtiero Angelini che si trova esposto nella sede della Provin-cia di Perugia ha creato il viatico per una visita sentita, al cospetto delle oltre 200 opere realizzate dai maestri del genere che sono ospitate nella cripta della Cattedrale tiferna-te. Accompagnato dal sindaco Bacchetta, Sgaraglia ha visitato l’esposizione insieme al vescovo diocesano monsignor Domenico Cancian, al presidente dell’associazione Gualtiero Angelini Lucio Ciarabelli, con Giulio Mariucci, ai quali si sono uniti il presi-dente del consiglio comunale Vincenzo Tofanelli e il consigliere regionale Valerio Mancini. Il prefetto si è congratulato con gli organizzatori per “una mostra che rappre-senta davvero un’eccellenza e che ci aiuta a rafforzare il messaggio di pace e serenità del Natale”. Sulle orme del risalto mediatico per la recente consegna a Papa France-sco di una copia identica all’originale della “Crocifissione Bianca” di Marc Chagall, il prefetto ha visitato la Bottega Tifernate, con la curiosità di conoscere le tecniche di ri-produzione pittorica adottate per ricreare i più grandi capolavori della storia dell’arte. Il titolare Stefano Lazzari, insieme al padre Romolo e alla sorella Francesca, ha illustra-to i segreti del laboratorio e ha ripercorso la storia ventennale dell’azienda, che ha bre-vettato la tecnica della “pictografia” e riproduce opere d’arte certificate dal Ministero dei Beni Culturali, mostrando alcune delle realizzazioni più recenti per musei, chiese e an-che serie televisive.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...