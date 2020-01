Corale “Marietta Alboni”: Domenica 5 gennaio il concerto barroccio “cantiones sacrea”

L’Associazione Corale “Marietta Alboni” di Città di Castello, la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, con il patrocinio del Comune di Città di Castello, presentano il Concerto barocco CANTIONES SACRAE, che si terrà domenica 5 gennaio 2020 alle ore 18, presso la Chiesa della Madonna delle Grazie di Città di Castello.

L’Accademia barocca Hermans, il Coro da Camera Canticum Novum di Solomeo, diretti dal Maestro Fabio Ciofini, eseguiranno due capolavori di Georg Friedrich Haendel e di Johann Sebastian Bach, con le voci soliste di Francesca Boncompagni soprano I, Valentina Coladonato soprano II, Antonio Giovannini contralto, Raffaele Giordani tenore, Mauro Borgioni basso.

Di Haendel verrà eseguito il salmo Dixit Dominus, il cui manoscritto è il più antico autografo del compositore a noi pervenuto, che costituisce una prima prova del giovane luterano nella composizione sacra per le corti cardinalizie romane. Di Bach verrà eseguito il Magnificatnella sua prima versione del 1723, inizialmente composto per i Vespri di Natale poi rivisto dieci anni dopo per la Tomaskirche di Lipsia.

Il concerto sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti e l’accesso sarà consentito a partire dalle ore 17.30

Annunci

