Sabato a Malakos “biochimica per cena”

“Biochimica per cena” è il titolo del laboratorio per bambini da 6 a 10 anni di età che Malakos, il museo malacologico del Polo espositivo di Garavelle, proporrà sabato 4 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 21.00. “Cosa sono i nutrienti?”, “Sappiamo ricercarli nei cibi che mangiamo?”: sono alcune delle domande alle quali riceveranno risposte i bambini, che saranno guidati dagli esperti del museo a comprendere le caratteristiche di una alimentazione consapevole. Per partecipare al laboratorio, al costo di 7 euro a bambino scontato a 6 euro per i fratelli, è necessaria la prenotazione al numero 349.5823613 o attraverso l’indirizzo di posta elettronica info@malakos.it. L’ingresso sarà libero per genitori e accompagnatori. Per i fratelli dei partecipanti di età compresa tra 0 a 5 anni saranno a disposizione gratuitamente la sala sperimentale “Baby Habitat”, che richiede la presenza di un adulto accompagnatore, e la Sala baby relax (con fasciatoio, scalda-biberon e pappa, baby-kit con pannolini e zona allattamento). Per tutti sarà, inoltre, possibile consultare la raccolta dello “Scaffale del mare”, con libri e riviste a disposizione della lettura, e il punto di scambio book-crossing. Durante il laboratorio, le sale espositive del museo saranno fruibili per gli accompagnatori.

Annunci

