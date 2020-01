Uomo travolto da un albero: Giovedì 2 gennaio presso la chiesa di Lippiano, l’ultimo saluto a Roberto

“Giovedì 2 Gennaio alle ore 15 presso la chiesa di Lippiano si svolgeranno i funerali per l’ultimo saluto a Roberto.

In questi giorni numerosi gli attestati commossi di vicinanza alla famiglia.

Tutta l’amministrazione comunale esprime sentite condoglianze per la prematura scomparsa, manifestando alla famiglia vicinanza e sostegno in questa dolorosa circostanza.” E’ quanto dichiarato dal sindaco di Monte Santa Maria Tiberina, Letizia Michelini.

