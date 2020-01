Vigili del fuoco in azione, verso le 18,30 di questo pomeriggio, per domare l’incendio di un casotto del comune in via Cesare Battisti all’altezza della moschea di Umbertide. Dalle prime, frammentarie informazioni, pare che, all’interno della struttura, non ci fossero cose di valore. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche una pattuglia dei Carabinieri

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...