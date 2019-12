Scuola: Castello cambia “scelte penalizzanti, per l’Altotevere”

Un anno che non si chiude in bellezza per il mondo della scuola, specie quella dell’Alto Tevere. Non tanto per le dimissioni (annunciate) di un ministro che ha visto sdoppiarsi la sua poltrona in due, quanto per le scelte della Regione Umbria a nuova trazione leghista circa la politica scolastica: nessuno degli indirizzi richiesti per il nostro territorio è stato confermato. Respinte al mittente, ovvero ai comuni di Città di Castello e Umbertide che le avevano avallate e presentate, le richieste del Liceo Plinio e del Campus Da Vinci, rispettivamente per un corso di Liceo Musicale e per uno di Liceo Sportivo. Entrare nel merito delle motivazioni richiederebbe tempi e testi più lunghi, ma ci chiediamo quale sia il valore che questi nuovi governati assegnino al nostro territorio, quale idea di formazione abbiano, dato che a Città di Castello abbiamo una delle poche Scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale ( l’Alighieri/Pascoli), protagonista tra l’altro di un importante concorso nazionale, i cui studenti sono costretti a lasciare la città per proseguire l’indirizzo liceale musicale, o a proseguire con risorse private la propria specializzazione?! Respingere inoltre la richiesta di un corso liceale sportivo a Umbertide affermando che esiste a Gubbio, non depone a favore della considerazione dei nuovi governanti per l’Altotevere. Ci chiediamo quale senso abbia il voto di un consigliere come Mancini ( Lega) a favore di tali scelte così penalizzanti per un territorio che lo ha premiato invece con tanto consenso alle ultime elezioni. E, in ultimo, cosa pensano di fare il consigliere Bettarelli (PD) per sostenere le proposte, oltre alla nota a margine “per rivalutare tutto il prossimo anno” fatta mettere inutilmente a verbale, e il sindaco -nonché Presidente della Provincia- Bacchetta, per difendere le necessità formative e occupazionali dei giovani e delle famiglie dell’Altotevere?

Emanuela ARCALENI, Vincenzo BUCCIConsiglieri comunali Castello Cambia

