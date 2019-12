Pallavolo serie B/M: Erm Group San Giustino, si lavora in vista della ripresa post festività natalizie

Dopo uno stop di quattro giorni per le festività natalizie i boys biancoazzurri sono tornati ad allenarsi. Sedute giornaliere doppie; mattina in sala pesi o palazzetto con il preparatore atletico Carboni, e pomeriggio al palasport con il coach Sideri per la parte tecnica. Dal punto di vista fisico, gli atleti stanno lavorando sui carichi di richiamo mentre con l’allenatore, in forma analitica, sulle tecniche individuali relative alle specializzazioni. Obbiettivo importante è sicuramente quello di incrementare e stabilizzare il livello di prestazione dei singoli, così da proiettare, sul sistema di gioco, i progressi ottenuti. Questa importante fase deve servire a riprendere il campionato con nuove energie. Domani e il 1 gennaio, i ragazzi saranno a riposo. Dal 2 riprenderanno regolarmente gli allenamenti, e nel pomeriggio di sabato 4 gennaio, alle ore 17:00, andranno in trasferta per affrontare in amichevole Ceramica Scarabeo Civita Castellana (VT).

