Natale tra Umbria e Toscana, lo scorso 29 dicembre, tappa ad Umbertide

Il sesto concerto dell’iniziativa Natale tra Umbria e Toscanagiunta alla V edizione Il Violino maestoso si è tenuto adUmbertide presso il Museo di Santa Croce domenica 29 dicembre alle ore 17.30 e ha visto esibirsi Terukazu Komatsu al violino e Anna Pesce al pianoforte. Un sentito ringraziamento per la presenza di questi due straordinari esecutori va alla Nuova Scuola Popolare di Musica di Umbertide diretta da Ivano Rondoni e all’Associazione d’Arte e Cultura Musicale e a Sistema Museo. Ai piedi della suggestiva Deposizione del cortonese Luca Signorelli il pubblico ha potuto ascoltare la musica dei grandi autori classici eseguite con straordinaria maestria da questi due giovani la cui esperienza non è solo nazionale ma internazionale. Ancora una volta l’obiettivo dell’iniziativa è stato raggiunto: la valorizzazione del ricco patrimonio ecclesiastico con eventi culturali di rilievo grazie all’amministrazione comunale di Umbertide, al suo assessore alle politiche culturali Sara Pierucci e all’ideatrice dell’iniziativa Catia Cecchetti che in perfetta sinergia collaborano per lapromozione del collegamento in rete dei comuni Umbri e Toscani.

Gli appuntamenti previsti per il nuovo anno 2020 sono due: a Sansepolcro Concierto de Aranjuez

presso l’Auditorium di Santa Chiara venerdì 3 gennaio ore 21.00 con Giulio Castrica alla chitarra, e Cesare Tiroli al pianoforte con la collaborazione della Scuola Comunale di Musica “Giacomo Puccini” di Città di Castello e gli “Amici della Musica” di Sansepolcro. Sabato 4 gennaio alle ore 21.00 Light of Day si terrà il concerto del Coro Gospel Altotiberino diretto da Paolo Fiorucci nella Chiesa di Santa Maria della Pace alle Ville di Monterchi.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...