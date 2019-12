Bettarelli (PD) “ le scuole di Città di Castello e Umbertide non avranno gli indirizzi richiesti, questo grazie a Mancini e al passo indietro di Agabiti”

In III Commissione permanente ieri si è parlato di POF (Piano dell’Offerta Formativa) e di Alto Tevere. Se il 12/11/2019 la Giunta Regionale

in una dei suoi primi atti, aveva deliberato il nuovo Piano dell’Offerta Formativa in cui erano state accolte tutte le richieste pervenute dai territori, comprese quelle

dell’Alto Tevere con l’istituzione del Liceo musicale e coreutico a Città di Castello e dell’indirizzo sportivo presso il Liceo di Umbertide. Ieri marcia indietro dell’Assessore

Agabiti che in Commissione ha chiesto di emendare (non accogliere più) solo due richieste, proprio quelle di Città di Castello e Umbertide, visti i pareri tecnici che

peraltro già aveva prima del 12/11/2019, chiedendo di sostituire il parere favorevole concesso in un primo momento e subordinato all’organico assegnato dal Miur, con

PARERE NON FAVOREVOLE.

Quindi: richieste dell’Alto Tevere respinte!

I Comuni di Città di Castello e Umbertide possono ritenersi soddisfatti delle sollecitazioni fatte al consigliere Mancini e che hanno portato anche con il suo voto

favorevole, ad accogliere l’emendamento e quindi a bocciare le proposte del liceo Plinio il Giovane e dell’Istituto Leonardo Da Vinci?

