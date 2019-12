Tragedia a Citerna, uomo di 49 anni muore schiacciato da un albero

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi in un bosco, nelle vicinanze di Citerna. Un uomo di 49 anni, residente a Lippiano, è rimasto ucciso dopo essere stato travolto da un albero che stava tagliando. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, una pattuglia dei Carabinieri ed unità del 118, che ha tentato, invano, di rianimarlo. Ancora sconosciute le dinamiche dell’incidente, che sono al vaglio delle autorità competenti. La tragica notizia, ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Santa Maria Tiberina, dove il quarantanovenne era conosciuto, essendo tra l’altro dipendente della locale amministrazione. Queste le parole del sindaco, Letizia Michelini, appena appresa la notizia “Una drammatica notizia che getta nello sconforto un’intera comunità. Cordoglio e vicinanza alla famiglia prima di tutto e alla comunità locale per la scomparsa di un concittadino, un amico, una persona sempre disponibile con tutti anche nel lavoro che prestava in comune in qualità di autista di mezzi di trasporto scolastici ma all’occorrenza anche per altre mansioni collegate all’attività del municipio sul territorio con abnegazione e dedizione continua. Una grave perdita per tutti: ora e’ il momento di stringerci attorno alla famiglia a cui rivolgiamo le più sentite condoglianze e vicinanza”.

