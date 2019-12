Strada statale 106, Rigucci (misto) interroga la Giunta

Marcello Rigucci, consigliere del Gruppo Misto, ha presentato nel question time del consiglio comunale di Città di Castello di giovedì 19 dicembre 2019 un’interrogazione sullo stato della strada 106 per le condizioni di sicurezza generali sia del manto stradale che degli impianti di segnaletica. A quanto i lavori di ripristino?”. Luca Secondi, assessore ai Lavori Pubblici, ha risposto che “la competenza è della Provincia che ha chiarito in una relazione come per la strada 106 servono circa 900 milioni e una cronologia per i finanziamenti emanati dal Ministero. Al di là dei 600 metri previsti nel bilancio 2019, tre chilometri saranno realizzati nella primavera del 2020 dalla Provincia; saranno rifatti dal 2021 al 2023 per un totale di oltre 4 chilometri”. Nella risposta Rigucci ha parlato di “lavori fatti mali, soprattutto riguardo i canali di scolo che per permettono un deflusso dell’acqua. Con le basse temperature la strada si ghiaccerà facilmente diventando insicura. I detriti dai fossette vanno rimossi e il ponte risistemato altrimenti c’è il rischio che crolla, isolando la zona e costringendo i cittadini ad un giro infinito per Fraccano. Porterò in Provincia una specifica di un perito sulla strada. La cartellonista è distrutta, la banchina di sera non è visibile. Bisogna intervenire. Facile rispondere e non ottemperare alle esigenze dei residenti”.

