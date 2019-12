Pallavolo serie B1/F: Co.me.t Città di Castello, Caterina Errichiello rescinde il contratto

Una separazione che di fatto è stata consensuale. La società Volley Città di Castello rende nota l’avvenuta rescissione del contratto con l’opposto Caterina Errichiello, che dalla giornata del 29 dicembre non fa più parte dell’organico della squadra militante nel campionato di Serie B1 femminile. La dirigenza ringrazia Caterina Errichiello per il contributo dato in questi mesi e per l’impegno e la professionalità che l’hanno sempre contraddistinta nella sua parentesi in biancorosso. Intanto, dopo l’ultimo allenamento di domenica 29 al Pala Ioan, il tecnico Francesco Brighigna ha concesso tre giorni di riposo al gruppo, che ricomincerà a lavorare giovedì 2 gennaio.



