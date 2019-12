Natale tra Umbria e Toscana: lo scorso 28 dicembre, il quinto appuntamento a Pietralunga

Atmosfera magica nel Comune di Pietralunga sabato 28 dicembre alle ore 21.00 per il quinto appuntamento dell’iniziativa Natale tra Umbria e Toscana giunta alla V edizione. Nella restaurata Pieve di Santa Maria si è esibita la Corale polifonica Pietralungherese e i “Musici del coro” diretti da Rolando Tironzelli alla presenza di un numeroso pubblico. La corale nasce nel 1996 per iniziativa di alcuni paesani amanti del canto e da allora si è esibita in tante manifestazioni in Italia e all’estero. Dal 2010 il direttore è il Maestro Tironzelli che ha guidato dal 1973 la Società Filarmonica “Braccio Fortebraccio di Montone e diretto la Corale montonese dal 1989 al 2015. Il programma eseguito ha visto brani della tradizione classica e natalizia quali: Ave verum corpus di Mozart, Adeste fideles,Astro del cielo, Jingle bell rock, Feliz Navidad, ecc. Presenti all’appuntamento il parroco del Comune pietralunghese don Francesco Cosa, il vice sindaco Francesco Rizzuti e Catia Cecchetti ideatrice dell’iniziativa. Tutti gli appuntamenti musicali della rassegna hanno riscontrato una notevole presenza di pubblico alla presenza delle autorità istituzionali,segno evidente di una formula collaudata che piace ai residenti e agli appassionati di musica in genere.

Questa settimana salutando l’anno nuovo 2020, si terranno altri due concerti: a Sansepolcro all’ Auditorium di Santa Chiara, venerdì 3 gennaio alle ore 21.00 Concierto de Aranjuez con Giulio Castrica alla chitarra e Cesare Tiroli al pianoforte in collaborazione con la Scuola Comunale di Musica “Giacomo Puccini” di Città di Castello e gli “Amici della Musica” di Sansepolcro.

Sabato 4 gennaio alle ore 21.00 sarà la volta di Light of Dayesibizione del Coro Gospel Altotiberino diretto da Paolo Fiorucci presso la Chiesa di Santa Maria della Pace alle Ville di Monterchi.

