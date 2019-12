Locchi (Umbertide partecipa) “2019, anno positivo per il nostro movimento. L’amministrazione porti avanti i tanti progetti già in cantiere da tempo”

In chiusura d’anno è doveroso tirare un po’ le somme di questo 2019. Per quanto riguarda Umbertide Partecipa non possiamo che ritenerci soddisfatti: nonostante le traversie interne UP sta tenendo bene mantenendo il suo radicamento sul territorio a dimostrazione che è una Associazione non nata per caso o per sostenere una persona bensì una causa: la politica quella con la Pmaiuscola. Sul piano amministrativo si può solo dire che il 2019 è stato un anno “perso” per Umbertide, con una amministrazione in “stallo” continuo e quindi puntiamo sul 2020 sognando finalmente la nuova scuola Monini, la riapertura del Comune, un ospedale che grazie anche alla riconferma al vertice di Silvio Pasqui, al quale vanno i nostri migliori auguri, possa continuare quel percorso di miglioramento iniziato anni fa e che adesso dovrebbe concretizzarsi con l’imbiancatura del reparto di medicina ridotto in condizioni pietose, il potenziamento della chirurgia, la sistemazione del pronto soccorso. Altro progetto che era nel cassetto e che non dovrebbe essere gettato alle ortiche è la costruzione di una SCUOLA NUOVA nella vallata del Niccone e quindi demolire la vecchia che per essere sistemata e miglioratasismicamente (??) richiederebbe un mare di soldi. Serve una SCUOLA NUOVA che comprenda anche la materna di Molino Vitelli e che, tenuto conto del calo demografico, possa rappresentare per i prossimi 50 anni il fiore all’occhiello della vallata più bella del nostro comune fino a comprendere anche Lisciano Nicccone. Una struttura moderna ad un solo piano TOTALMENTE ANTISISMICA, con una efficienza termica che nel corso degli anni farebbe risparmiare decine e decine di migliaia di euro. E allora non guardiamo solo alla punta del naso; i finanziamenti ci sono, vanno solo cercati come si è fatto negli anni passati per la Monini e per la serra disabili. E allora augurando buon anno invitiamo insegnanti, operatori, genitori ecittadini a sostenere con determinazione tale progetto nei confronti dell’ Amministrazione.

