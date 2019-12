Capodanno in piazza, le modifiche a traffico e sosta

Capodanno in piazza: modifiche a traffico e sosta. Dalle ore 19.00 di Martedi 31 Dicembre 2019 alle ore 06.00 di Mercoledi 1 Gennaio 2020 e comunque per tutto il periodo necessario ai lavori di pulizia e ripristino dei luoghi interessati, è istituito divieto di sosta e transito veicolare compreso autorizzati, (eccetto situazioni di urgenza ed emergenza), su Piazza Andrea Costa, Piazza Matteotti, Largo Gildoni, Piazza Fanti, C.so Vittorio Emanuele, Via S. Antonio, Via S. Apollinare, C.so Cavour. Nello stesso periodo, al fine di garantire quanto previsto dal Piano della Sicurezza, saranno materialmente interdetti tutti gli accessi viari nelle aree e zone, specificatamente individuate dal Piano stesso, fatta eccezione delle vie di fuga debitamente protette e transennate. Lo prevede una specifica ordinanza del Dirigente, Comamdante della Polizia Municipale in riferimento ad allestimento e svolgimento della serata del Capodanno in Piazza in programma domani sera (martedi 31 dicembre 2019).

Annunci

