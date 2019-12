Bilancio di fine anno, amministrazione Carizia:  Filippo Corbucci (PD) “ una delusione”

“Il giudizio sulla Giunta Carizia per il 2019 è completamente negativo.” Inizia così la nota stampa del consigliere comunale Filippo Corbucci, che insiste sul fatto che “questa Amministrazione è una vera delusione”. “I fatti parlano chiaro: tasse aumentate, pessima gestione del bilancio, figuracce e scelte incomprensibili e tanta politica di facciata. Sulle tasse – Afferma Corbucci – è sufficiente ricordare l’aumento dell’IRPEF, che ha colpito tutti i cittadini e che si è rivelata una manovra più che scorretta.” “Ci si aspettava inoltre una netta discontinuità anche sulla gestione del bilancio, che invece continua ad avere scarso indirizzo politico e scarsa programmazione.” “Ma la vera delusione – Insiste Corbucci – è l’ipocrisia di Sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza che continuano a nascondere la propria inefficienza e negligenza scaricando la colpa su altri. Avere un’Amministrazione che non si prende le sue responsabilità è proprio deludente.” “Carta canta: ci sono odg approvati in Consiglio comunale dei quali, purtroppo, non se ne parla più.” “Tante promesse e poco di concreto: proposte irrilevanti sulla sicurezza, manutenzione inesistente e modus operandi tutt’altro che diverso rispetto ai governi cittadini precedenti. L’esempio calzante si ha sulle nomine: alla Multiservice (Giovanna Monni, ex consigliere comunale di destra) e Prosperius (Giuseppe Barberi, da sempre politicamente vicino a uno che ora fa l’assessore). I frutti del lavoro del commissario De Rosa o di vecchie maggioranze (delle quali non ho un giudizio del tutto positivo) sono finiti. Staremo a vedere”

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...