Al cinema astra torna la rassegna in viaggio a teatro

Quattro spettacoli nei venerdì di gennaio 2020, sipario ore 21.15. Si tratta di “In viaggio a teatro”, quarta edizione della rassegna teatrale proposta al Cinema Teatro Astra di San Giustino in collaborazione con l’associazione culturale e compagnia teatrale MEDEM di Città di Castello. Un viaggio in quattro tappe, in cui il pubblico avrà la possibilità di partecipare ad appuntamenti di prestigio con realtà artistiche e alcuni dei migliori interpreti del teatro locale e non solo. Si parte venerdì 3 gennaio, ore 21.15, con QUATTRO PASSI A SPASSO… DI DENTRO* di e con Riccardo Bigotti e Nico Pruscini. Una rassegna davvero imperdibile.

*Come si può spiegare una passeggiata dentro le pareti dell’anima? Quale definizione dare ad un’introspettiva fotografia della mente? Come poter definire affreschi di paesaggi e di atmosfere in cui le parole sono i sentieri tracciati da seguire? Tutto questo è “4 passi a spasso…di dentro”; un reading letterario, una performance musicale, un intarsio di musica e parole…O, più semplicemente, l’insieme di tutto ciò… Passando da racconti a descrizioni, da poesie a monologhi in un flusso ininterrotto e coinvolgente… …Si rincorrono atmosfere domestiche, quadretti di quotidianità, stralci di ricordi e fantasie lontane… Il sound spazia dai richiami del jazz alle contaminazioni elettroniche lasciando spazio a momenti “impro” in continuo crescendo… …Mettetevi le scarpe più comode…E venite a fare quattro passi con noi…

Teatro ASTRA – San Giustino (PG), via Citernese 1/B

Ingresso unico euro 7

Info e prenotazioni: 075856625 – info@astrazioni.net

