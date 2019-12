Una serata in allegria, per raccontare 20 anni di tennis e academy Polisport

Fine anno tempo di bilanci e nuove prospettive per lo sport ed il tennis in particolare. Polisport in collaborazione con il Circolo Tennis Città di Castello ha organizzato per il 20esimo anno dalla sua nascita la cena degli auguri con tutti gli iscritti dell’Academy tennis e gli agonisti giovani del circolo e i loro genitori. Il direttore area tennis di Polisport, Roberto Rossi, dati alla mano, ha illustrato nel dettaglio l’attività svolta negli ultimi 20 anni alla presenza di numerosi genitori, allora bambini, che ancora oggi frequentano da agonisti gli impianti tennis Belvedere. Alla allegra serata ha partecipato l’Amministratore Unico di Polisport, Stefano Nardoni, che nel suo intervento ha rimarcato “il buon lavoro svolto nel tennis in questi ultimi 20 anni”. Corrado Monaco, in rappresentanza del Comitato Regionale Umbro e Presidente del Circolo Tennis Città di Castello, ha salutato gli intervenuti alla serata e si è congratulato con i responsabili, i genitori e i ragazzi sempre più numerosi. Il sindaco e l’assessore allo sport non sono potuti intervenire a causa del concomitante svolgimento del consiglio comunale ma hanno voluto manifestare la propria vicinanza e gratitudine a tutti gli intervenuti attraverso un messaggio. Particolarmente gradito e toccante è stato l’intervento di un genitore il cui figlio da anni ha vissuto prima l’esperienza dell’Academy Tennis poi l’attività agonistica con il Circolo Tennis, ricordando gli anni in piscina come giovane istruttrice di nuoto. La serata indimenticabile per tutti i presenti si è conclusa in un clima di armonia e divertimento con la ormai consueta lotteria e premiazioni per i bambini presenti con la fattiva collaborazione dei due maestri di tennis Caselli e Monaco e di alcuni genitori.

