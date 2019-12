Rilancio Terme di Fontecchio: Francesco Milleri di Luxottica ricevuto dal sindaco Bacchetta

Il sindaco, Luciano Bacchetta, ha ricevuto nella residenza municipale, Francesco Milleri, top manager, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Luxottica Group S.p.A, nonché rappresentante delle Terme di Fontecchio. Nel corso del cordiale incontro il sindaco ha parlato dello stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione dello stabilimento termale tifernate uno dei progetti, in questo caso di privati, che vedranno il definitivo decollo a partire dal 2020 come annunciato nel corso della recente conferenza stampa di fine anno presso la Biblioteca Comunale “G.Carducci”. “Il dottor Milleri ha illustrato le tappe fondamentali dei lavori di completamento del progetto – ha precisato il sindaco – “l’auspicio dell’amministrazione comunale è che tutto si concluda nel miglior modo possibile perché Fontecchio rappresenta una grande opportunità per la città, per le prospettive di lavoro e richiamo turistico. La riapertura a pieno regime dello stabilimento termale e della struttura ricettiva sarà un segnale importante del comparto turistico del nostro territorio e non solo. Per tutto questo abbiamo ringraziato il dottor Milleri per l’impegno profuso, ingente soprattutto a livello economico, in questa operazione che restituirà alla città e comunità tifernate un grande bene, con una grande storia e tradizione e soprattutto potenzialità economica”, ha concluso il sindaco, Luciano Bacchetta.

