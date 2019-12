Capodanno in piazza Matteotti, per salutare l’arrivo del 2020

Con una grande festa in piazza Matteotti, Umbertide torna a dare il benvenuto al nuovo anno. Martedì 31 dicembre, infatti, gli umbertidesi saluteranno l’arrivo del 2020 nel centro della città. L’evento, organizzato da Confcommercio in collaborazione con Comune di Umbertide, Aimet e Lions Club Umbertide inizierà alle ore 22 circa, quando dj Federico Pittola salirà in consolle per far divertire tutti i presenti. A mezzanotte stop alla musica, per dare l’addio al 2019 e per celebrare con il tradizionale brindisi l’ingresso nell’anno nuovo. Poi i festeggiamenti entreranno di nuovo nel vivo e proseguiranno fino alle prime ore del 2020. La festa di Capodanno in piazza Matteotti è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, per consentire a tutti i concittadini di poter festeggiare in allegria e sicurezza la notte di San Silvestro.

