“Differenziare per Risparmiare”, con la conclusione del progetto arriva il momento di utilizzare gli sconti

Come previsto dal protocollo d’intesa, il progetto “Differenziare per Risparmiare” si concluderà il 31 dicembre 2019. Per dare la possibilità ai cittadini virtuosi di utilizzare gli sconti accumulati, dal 1 gennaio 2020 saranno interrotti sia gli accreditamenti presso l’isola ecologica che quelli rilevati dagli eco-compattatori. Da martedì 7 gennaio sarà invece possibile recarsi presso l’Urp del Comune di Sansepolcro per farsi rilasciare i certificati con il conteggio complessivo dei rifiuti differenziati conferiti (sia quelli pesati all’isola ecologica, che quelli smaltiti con con gli eco-compattatori): dopo questa operazione i cittadini potranno quindi utilizzare i certificati ritirati per farsi applicare i relativi sconti nei supermercati aderenti (Coop, Gala-Famila, Pam e Simply).

“Grazie a questo progetto – commenta l’Assessore ai Beni Comuni Gabriele Marconcini – siamo riusciti a raccogliere quasi 60mila kg di rifiuti differenziati: siamo pertanto molto soddisfatti di questo progetto, sia per il risultato raggiunto che per l’azione di sensibilizzazione che lo stesso è riuscito a svolgere. Ringrazio i supermercati Coop, Gala-Famila, Pam, Simply e le proloco cittadine che hanno appoggiato questo progetto: nella prossima riunione che abbiamo in programma a gennaio cercheremo di capire se ci saranno o meno i presupposti per ripetere questa pregevole esperienza anche nel 2020.”

In definitiva, dopo avere ricevuto il premio “Ambiente in Comune 2019”, il progetto Differenziare per Risparmiare è riuscito a coinvolgere molti cittadini biturgensi che, in maniera intelligente, sono riusciti a legare la propria sensibilità ambientale all’opportunità di risparmiare sulla spesa.

Di seguito si riportano gli orari di apertura al pubblico dell’Urp di via Gramsci n.7:

Lun: 8:30-13:30

Mart: 8:30-13:30 / 15:00-17:30

Merc: 8:30-13:30

Gio: 8:30-14:00

Ven: 8:30-14:00

Sab: 10:00-12:00

