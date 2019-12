Capodanno in piazza con l’orchestra Bianchini

Musica e divertimento confermati anche quest’anno per la tradizionale festa di Capodanno che l’amministrazione comunale promuoverà in piazza Matteotti martedì 31 dicembre. A partire dalle ore 22.30 la notte di San Silvestro sarà animata dalle note e dall’allegria dell’Orchestra Andrea Bianchini, che suonerà ininterrottamente dal vivo per accompagnare tifernati e turisti nel nuovo anno. “L’appuntamento in piazza Matteotti per la festa di San Silvestro e per il brindisi di mezzanotte all’insegna dei migliori auspici per il nuovo anno è un momento di riunione per la nostra collettività al quale teniamo particolarmente come amministrazione comunale, perché rinsalda i legami tra le persone e rafforza l’idea di comunità in un contesto positivo, nel quale le famiglie, gli amici, possono condividere una serata in compagnia in allegria e sicurezza”, sottolineano il sindaco Luciano Bacchetta e l’assessore al Commercio e Turismo Riccardo Carletti nell’invitare i cittadini e i visitatori che soggiorneranno nel territorio a unirsi ai festeggiamenti in piazza e nel ringraziare i volontari della Protezione Civile e Sogepu per il supporto allo svolgimento dell’iniziativa e gli esercenti che parteciperanno con le proprie attività. Il rispetto delle regole e delle norme di comportamento per assicurare lo svolgimento in sicurezza dell’evento sarà l’imperativo della festa. A questo scopo, alla predisposizione di un piano di sicurezza rispettoso delle normative in materia si è aggiunta l’ordinanza firmata dal sindaco Bacchetta, che, come ogni anno, vieta agli esercizi commerciali e artigianali situati nel centro storico la distribuzione per asporto, a qualsiasi titolo, di bevande in contenitori di vetro dalle ore 22.00 di martedì dicembre alle ore 06.00 di mercoledì 1 gennaio 2020. Il provvedimento, inoltre, vieta a tutti di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro. L’obiettivo è quello di evitare che durante i festeggiamenti si verifichino inconvenienti legati all’uso improprio di bottiglie di vetro, tali da creare pericoli per l’incolumità delle persone e per l’ordine pubblico. Il sindaco Bacchetta e l’assessore Carletti raccomandano inoltre un utilizzo responsabile e consapevole dei fuochi d’artificio e degli articoli pirotecnici in genere e invitano a privilegiare l’impiego di prodotti meno invasivi e non altrettanto pericolosi come i giochi di luce.

