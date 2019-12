Archeologia: il 4 gennaio al museo Maqlakos, laboratorio per ragazzi da 11 a 15 anni

Dai chopper alle selci più raffinate: percorreremo circa 3 milioni di anni grazie ai manufatti originali dell’uomo e potremo toccare con mano le armi dei nostri antenati. Laboratorio per ragazzi da 11 a 15 anni

14 dicembre 2019

Ore 21:00 presso il Museo Malacologico Malakos a Garavelle di Città di Castello PG

Costo 7 euro a ragazzo

Sconto fratelli 6 euro a testa

Prenotazione obbligatoria al 349.5823613 o su info@malakos.it Ingresso libero per genitori e accompagnatori

Per i fratellini da 0 a 5 anni è attiva la sala sperimentale “Baby Habitat” gratuita, che richiede la presenza di un adulto accompagnatore

Sala baby relax a disposizione con fasciatoio, scalda biberon e pappa, baby kit con pannolini e zona allattamento

“Scaffale del mare” con libri e riviste a disposizione

Punto book-crossing