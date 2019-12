Natale tra Umbria e Toscana edizione 2019: lo scorso 26 dicembre a Montone per il tradizionale concerto

Si è tenuto a Montone giovedì 26 dicembre alle ore 18.00 il Tradizionale Concerto di Natale, quarto appuntamento dell’iniziativa Natale tra Umbria e Toscana giunta alla V edizione nella suggestiva chiesa della Collegiata nel cuore del borgo antico. Ad esibirsi con la consueta maestria la

Corale “Braccio Fortebraccio” di Montone diretta da Stefania Cruciani che ha chiuso con questo concerto i festeggiamenti per il trentennale dell’attività. Il numeroso pubblico presente ha potuto ascoltare il Magnificat di Antonio Vivaldi, brani tradizionali natalizi e il Gloria dalla Messa breve di Charles Gounod: ad esibirsi nelle voci soliste Laura Cannelli, soprano Fabiana Cruciani, mezzosoprano Francesco Fulvi, organo e Stefania Cruciani, soprano e direttore. Il gruppo si esibisce nel territorio del comprensorio con preparazione e autentica passione musicale. Presenti il sindaco del comune Mirco Rinaldi ed il vice sindaco Roberta Rosini insieme a Catia Cecchetti ideatrice e coordinatrice dell’iniziativa per tutto il comprensorio altotiberino e toscano. Rinaldi ha ringraziato il coro e tutti i cittadini montonesi presenti, le suore di clausura ed il parroco don Pietro Bartolini. Cecchetti ha portato i saluti del Vescovo Domenico Cancian e ringraziato tutti per la professionalità e la bravura, i coristi, il Maestro Stefania Cruciani e il presidente Patrizio Pergolani dichiarando soddisfazione per questa formula che mette in rete ben 9 comuni e che ha come obiettivo la valorizzazione del ricco patrimonio culturale.

Ben due gli appuntamenti del fine settimana che chiuderanno l’anno 2019: il quinto concerto Atmosfera di Natale si terrà a Pietralunga sabato 28 dicembre alle ore 21.00 presso la restaurata Pieve di Santa Maria e ad esibirsi sarà la Corale polifonica Pietralungherese e “Musici del coro” diretti da Rolando Tironzelli.

Il sesto concerto avrà luogo ad Umbertide Il Violino maestoso presso il Museo di Santa Croce domenica 29 dicembre alle ore 17.30 e vedrà esibirsi Terukazu Komatsu al violino, Anna Pesce al pianoforte grazie alla Nuova Scuola Popolare di Musica di Umbertide diretta da Ivano Rondoni e all’Associazione d’Arte e Cultura Musicale.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...