Lignani (FD’I) “100 per cento di presenze e Consigliere più prolifico per atti presentati: un 2019 positivo per il Gruppo di Fratelli d’Italia”

Ventisei su ventisei in Consiglio comunale, trentotto su trentotto nelle Commissioni economica e urbanistica; in pratica il 100 per cento di presenze nelle riunioni istituzionali per il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia nel corso del 2019. Un dato quantitativo che di per se stesso significa poco ma è indicativo dell’impegno profuso nell’anno solare per quanto concerne la partecipazione alla vita istituzionale e al confronto dialettico nel Comune di Città di Castello. Entrando nel dettaglio sono stati presentate 21 interrogazioni, 4 interpellanze , 1 mozione e 1 ordine del giorno e in ogni riunione nella massima assise, tranne quelle di mera prosecuzione del Consiglio precedente, è stato discusso un atto di sindacato ispettivo di Fratelli d’Italia. A tal proposito si deve purtroppo sottolineare ancora una volta un regolamento consiliare liberticida che non permette la discussione di più di un interrogazione o interpellanza per ogni Consigliere a seduta e che di fatto ha portato al ritiro di numerosi atti perché ormai superati dalla cronaca e dagli eventi. Inoltre si sottolinea la partecipazione al dibattito ad ogni atto legato alla sessione di bilancio e una presenza attiva in Commissione sulle osservazioni strategiche del Piano regolatore. E’ obiettivamente difficile trovare in altri Gruppi consiliari una così densa attività che beninteso è dovere naturale nei confronti degli elettori e che ha comunque trovato un positivo riscontro nelle elezioni regionali di ottobre con Fratelli d’Italia per la prima volta a Città di Castello con un risultato a doppia cifra. L’impegno ancora più costante e puntuale proseguirà nel 2020 con l’obiettivo dichiarato la preparazione di un’alternativa politica competente, radicale ma altempo stesso serena , pacata e non demagogica che possa rilanciare la nostra Comunità tifernate nei sofferenti parametri economici e sociali in vista delle elezioni comunali del 2021.

Andrea Lignani Marchesani

Capogruppo FdI Città di Castello

