“LAUS DEO” – la clausura in dodici scatti racchiusi nel primo calendario del monastero di santa Veronica Giuliani, foto inedite corredate da frasi e pensieri in ogni mese del 2020

La “clausura” in dodici scatti racchiusi nel primo calendario del monastero di Santa Veronica Giuliani a Città di Castello: foto inedite corredate da frasi e pensieri particolari in ogni mese del 2020. Il nuovo anno sarà infatti scandito dal primo calendario del Monastero Santa Veronica Giuliani di Città di Castello. “Laus Deo”, due parole scritte ripetutamente dalla Santa a conclusione di lettere e delle pagine del suo diario, è il nome scelto per il calendario: 12 mesi, 12 fotografie, 12 frasi della Santa da leggere e meditare. “Questa iniziativa, ideata e promossa da “Le Rose di Gerico” – precisa Angelica Lombardo, presidente dell’associazione – è nata dal desiderio di portare nelle case e nei luoghi di lavoro la conoscenza della Santa, degli spazi più intimi del Monastero e dei momenti di vita comunitaria delle suore”. Proprio le sorelle cappuccine, otto compresa la badessa madre Giovanna, avendo abbracciato con gioia il progetto, hanno aperto le porte della clausura ai fotografi Enrico Milanesi, Giuseppe Marsoner e Silvio Ficarra che hanno così potuto fermare in un’immagine alcuni istanti del loro vissuto quotidiano. “Visitare la clausura del Monastero, su invito della Madre e delle Sorelle, è stata per noi un’esperienza forte ed emozionante” – racconta ancora la Presidente de Le Rose di Gerico, associazione che da quattro anni è impegnata nell’accoglienza dei pellegrini che giungono a Città di Castello per visitare i luoghi di santa Veronica. “Vedere le celle, camminare nei lunghi corridoi che portano istintivamente a meditare e pregare, leggere alcune righe del Diario originale della Santa, rallegrarci con le suore della bellezza dei frutti dell’orto, sono state tutte esperienze che ci hanno riempito gli occhi e il cuore. Non potevamo tenere tutto per noi: e dalla collaborazione con la Comunità delle Sorelle e il generoso supporto di Simona Ciarabelli per la Cartoedit e la Petruzzi Editore è nato il Calendario Laus Deo 2020”. Un anno, il 2019, all’insegna di santa Veronica Giuliani. A dicembre il Calendario, a febbraio la presentazione de “In cammino con santa Veronica Giuliani”, un pellegrinaggio a piedi, anche guidato, da organizzare da aprile a ottobre sulle orme della Santa dalla sua casa natale di Mercatello sul Metauro al Monastero di Città di Castello. “Santa Veronica è idealmente il fiore che viene da San Francesco e quindi, come hanno pensato le suore alle quali dobbiamo il ringraziamento per il sostegno che ci hanno dato, il nostro cammino proseguirà verso le radici di questo legame, che sono ad Assisi”, ha concluso Lombardo. Il calendario è disponibile (ad offerta) presso il Monastero in via XI Settembre o presso l’associazione “Le Rose di Gerico” presente anche su Fb: “Le rose di Gerico cdc”

