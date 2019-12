Aumento corse trasporti pubblici su gomma, Veschi (FD’I) interroga la Giunta

PREMESSO

Che il nostro Comune risulta da tempo l’unico Comune escluso dal ripristino della linea ferroviaria di collegamento con Sansepolcro e Perugia; – Che non esiste una linea su gomma sostitutiva ,idonea a garantire le esigenze della popolazione (studenti,lavoratori fasce deboli) verso i comuni limitrofi (Città di Castello ed Umbertide,oltre Sansepolcro) – Considerato

che ad oggi: – La situazione risulta essere tale da non presentare un numero di corse sufficienti a garantire un servizio pubblico efficiente nell’arco dell’intera giornata per tutte le fasce deboli della popolazione, relativamente ai trasporti per i comuni limitrofi e verso il capoluogo

Si chiede al Sindaco di San Giustino di intervenire formalmente con le Autorità preposte al fine di domandare un aumento del numero di corse dei mezzi pubblici esistenti sufficiente a coprire le esigenze della popolazione ad oggi penalizzata da un isolamento atavico che si protrae da almeno 30 anni

Che la presente sia interrogazione sia iscritta all’O.d.G. della prossima convocazione del Consiglio Comunale. Avv.Luciana Veschi Fratelli D’Italia Patto Civico per San Giustino

