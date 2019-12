Tanti bambini ad ascoltare le fiabe di Natale in Biblioteca

Inaugurata domenica pomeriggio nel migliore dei modi la sala più intima e raccolta della nuova Biblioteca Carducci. “L’ora del racconto”, questo il non casuale nome dello spazio, ha ospitato una cinquantina tra bambine, bambini e loro familiari nel corso delle tre repliche de “Ad ascoltar le storie…”, letture ad alta voce su temi invernali e natalizi, magistralmente interpretate da Marcello Volpi.

Al termine sono stati distribuiti, a tutti i piccoli intervenuti, bigliettini personalizzati con gli auguri della biblioteca per le imminenti festività.

Lo spazio, particolarmente accogliente, si presterà in futuro per altre simili iniziative già pensate dal personale della biblioteca per il nuovo anno.

Si ricorda che nel periodo delle festività i servizi biblioteca e Digipass saranno aperti nei giorni 24 e 31 dicembre con orario 9 – 13, chiuso nei giorni 25, 26 dicembre e primo gennaio, aperto nei consueti orari gli altri giorni.

