Prorogata al 28 febbraio 2020 la validita’ dei permessi di transito/sosta nella ztl del centro storico

Prorogata al 28 Febbraio 2020 la validità dei permessi di transito/sosta nella ZTL del centro storico per l’anno 2019. Lo prevede l’ordinanza numero, 320, del 20/12/2019 del dirigente/comnadante della Polizia Municipale. L’ordinanza sta-bilisce che la proroga non è valida per coloro che abbiano perso titolo al rinnovo del permesso. I permessi per accesso e sosta ZTL potranno essere rinnovati per l’ anno 2020 a partire dal 7 Gennaio 2020. L’iter per il rinnovo è sempre il medesimo, quindi il costo per il permesso è di 10 euro ad annualità: nel caso siano trascorsi 5 anni sarà necessario rilasciare un nuovo documento autorizza-tivo con l’aggiuntà di 2 marche da bollo da 16 euro. Per le operazioni del caso sarà a disposizione l’Ufficio Front-Office della Polizia Municipale presso il Log-giato Gildoni, aperto al pubblico nei giorni Lunedì – Martedì – Giovedì e Sabato dalle 9.00 alle 12.00.

Annunci

