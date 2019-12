Porta con se coltello proibito, scatta la denuncia per un uomo di 56 anni

I Carabinieri della Stazione di Umbertide hanno denunciato un 56enne del posto poiché trovato in possesso di un coltello di genere proibito.

I militari, in servizio per il controllo del territorio durante la decorsa notte di Natale, sono intervenuti presso un bar dove si era appena verificata una lite per futili motivi tra due persone. Una di queste, a seguito di perquisizione, è stata trovata in possesso di un coltello di 15 cm che è stato sequestrato, sebbene l’arma da taglio non sia mai stata estratta e non sia stata usata nemmeno come minaccia.

I militari hanno comunque anche denunciato entrambi per ubriachezza essendo gli stessi visibilmente sotto gli effetti di alcolici.

