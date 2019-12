Atletica: il 28 dicembre, a Città di Castello, raduno dei giovani lanciatori umbri

Tanti giovani lanciatori da tutta l’Umbria sabato, 28 dicembre, si riuniranno alla pista di atletica di Città di Castello. Un raduno importante, coordinato da Lorenzo Campanelli, storico allenatore dell’Atletica Libertas Città di Castello, che vedrà la pedana di lancio dell’impianto sportivo tifernate gremita di ragazzi e ragazze, dai 12 anni in su, provenienti da tutta la Regione, che si stanno specializzando nel settore lanci, disco, peso, martello e giavellotto.

I giovani lanciatori avranno modo di conoscersi e perfezionarsi ed al tempo stesso potranno allenarsi a fianco del campione italiano di lancio del disco Giovanni Faloci e del più giovane, promettente martellista Gregorio Giorgis.

Per Campanelli il raduno, che si svolgerà nella mattinata di sabato, è “un’ottima opportunità per i ragazzi per poter confrontarsi e apprendere qualche segreto da atleti d’élite come Giovanni e Gregorio”. A lodare l’iniziativa è anche il presidente Ugo Mauro Tanzi: “Per noi è un orgoglio ospitare nella nostra sede un raduno regionale che raccoglie tutti i giovani lanciatori umbri”.

Non solo, il presidente Tanzi loda anche il lavoro svolto da Campanelli in questi anni e a dare conferma della sua preparazione tecnica è la nuova, ennesima, convocazione in nazionale, assieme al giovane Giorgis. “La conferma di Gregorio e Lorenzo in nazionale per noi è una grande soddisfazione – dice Tanzi – che conferma che stiamo continuando a lavorare bene in tutti i settori”. Campanelli e Giorgis, infatti, sono stati convocati al raduno della nazionale italiana che si svolgerà a Tirrenia dal 2 al 5 gennaio e ci saranno, come sempre, i migliori under20 d’Italia di ogni specialità.

