Pallavolo giovanile: molte le adesioni al Torneo di Volley S3 FIPAV che si è tenuto nei girni scorsi al Pala Joan

Il Città di Castello pallavolo/Tifernum pallavolo ha organizzato il Torneo di Volley S3 FIPAV rivolto alle societa Fipav affiliate per la stagione 2019/2020; in questo approssimarsi del Santo Natale hanno aderito le società del CLUB AREZZO, STAR VOLLEY CITTA DI CASTELLO, CITTA DI CASTELLO TIFERNUM PALLAVOLO femminile, CITTA DI CASTELLO JOB ITALIA maschile per circa 100 atleti suddivisi in 27 squadre ( 16 squadre categoria Red (2009/2010), 6 squadre categoria Green (2010/2011/2012) e 5 squadre categoria White 82012/2013/2014). Grande partecipazione di pubblico e palandreajoan veramente gremito. Il presidente della società biancorossa promotrice ed organizzatrice di questo evento/torneo ringrazia tutti coloro che si sono adoperati, dalle prime ore del giorno, per allestire i vari campi all’interno del PalaJoan ed all’organizzazione generale, uno speciale ringraziamento al direttore organizzativo e responsabile dell’attività S3 tifernate biancorossa Elisa Moro (smart coach) ed all’’anchorman e dj Mandrelli Maurizio che ha regolato i tempi delle gare ed intrattenuto i presenti con la propria musica.

Simpatica iniziativa a fine torneo, tutti i bambini del Città di Castello/Tifernum pallavolo sono stati omaggiati con un calendario personalizzato con ognuno la propria foto riportata in bella evidenza.

