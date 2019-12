Oggi l’inaugurazione della 23° edizione della Collettiva d’Arte Varia

Alle ore 18,30 di martedì 24 Dicembre 2019, oggi, nella Sala Esposizioni comunale di Palazzo Pretorio a Sansepolcro l’inaugurazione della 23° Edizione della Collettiva d’Arte Varia della Compagnia Artisti con la Seconda Edizione del Premio “Mauro Marrani”. La Mostra rimane aperta fino al 6 Gennaio 2020 e, assieme alle opere nuove di tanti artisti, contiene, in una sezione nella Galleria dell’Associazione Franco Alessandrini, l’intera Collettiva composta dalle opere di ben 120 autori diversi, “L’Ecologia, la sacralità della natura, il Cantico delle creature e la nascita di una moderna cultura ecologista” realizzata in collaborazione con La Pro Loco La Verna di cui è Presidente Aldo Cerofolini. “ Più va avanti questa storia e, maggiormente, mi accorgo che non sarebbe stato possibile portare ai presenti livelli la Collettiva senza gli aiuti di tanti. Mi sia consentito ringraziare l’Amministrazione Comunale di Sansepolcro e l’Associazione Franco Alessandrini presieduta da Fabrizio Innocenti, che dimostrano di credere nella presente iniziativa, con il costante sostegno – ha scritto Michele Foni Responsabile della Compagnia Artisti e organizzatore , fin dalla sua prima edizione, dell’evento – Un sentito ringraziamento anche alla Galleria di Daniele Mercati, Marco Mercati e Katia Savelli, mani tese che in tante piccole e grandi occasioni soccorrono ogni esigenza della Nostra”.



La Mostra d´Arte Contemporanea mostra le opere di creativi già presenti nelle passate edizioni e giovani e neno giovani artisti che si affacciano, per la prima volta, nel panorama espositivo del nostro territorio; ma vediamo subito gli artisti dell'edizione ormai alle porte. Valentina Antonelli, Jennifer Barnard, Josiane Bianconi, Joy Stafford Boncompagni, Giuseppe Boriosi, Francesca Calabrò, Luciana Casacci, Giuliana Casi, Janine Castex, Giuseppina Castigliego, Alessandra Cesari, Iwan Chiodini, Evangelista Felici in arte Cico, Alfiero Coleschi, Anna Maria Conti, Anna Degaudenzi, Gregorio Del Furia, Diego Della Rina, Enzo Della Rina, Ines Dionigi, Laura Dolcini, Mario Dolfi, Sandro Epi, Fabrizio Fabbroni, Luisella Fiorucci, Michele Foni, Angela Franquillo, Marisa Gambini, Arianna Gasperini, Valerio Gherardini, Gianfranco Gobbini, Daniele Guerrini, Patrizia Latini, Lisetta Magrini, Enzo Marchesi, Mauro Marinelli, Giulia Masciale, Sergio Massetti Riciclart, Pino Nania, Fausto Panichi, Giulio Perisci, Lelia Riguccini, Alfio Samarati, Raoul Scarponi, Giorgio Sensi, Nicoletta Spinelli, Moira Lena Tassi, Roger Taylor, Armando Tondo, Franco Vannini, Heidi von Johnston e Annamaria Veccia. Saranno presenti, all'inaugurazione di oggi, vari amministratori a confermare il legame che questa iniziativa ha con Sansepolcro e il territorio circostante e a ribadire il singolare primato della collettiva che continua, motivata, il suo cammino da molti anni. La "Compagnia Artisti" con la collaborazione del Comune di Sansepolcro, del Centro Culturale Sansepolcro, dell'Associazione Franco Alessandrini e della Parrocchia della Cattedrale tiene a battesimo dunque la nuova edizione di uno degli appuntamenti che, nel settore dell'arte locale, potrebbe definirsi il più produttivo e, certamente, il più longevo. Nel corso dell'inaugurazione verrà anche assegnato, per il secondo anno, il premio " Mauro Marrani " (trofeo di cui è autore l'Artista Daniele Guerrini ); il premio viene assegnato a quell'artista, partecipante alla Collettiva, che si è particolarmente contraddistinto per originalità della tecnica e genialità nell'intuizione del soggetto, non è un caso che nella edizione dell'anno scorso venne assegnato a Sergio Massetti, originale creatore di sculture di metallo con pezzi riciclati. La Mostra avrà luogo nelle due sedi della Sala Espositiva Comunale di Palazzo Pretorio e della Galleria dell'Associazione Franco Alessandrini.

Orari feriali 16,30-19,30, festivi 10,30-13,00 e 16,30-19,30.

