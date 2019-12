Il sindaco, Luciano Bacchetta, in data martedi 24 Dicembre 2019 ha emesso ordinanza sindacale numero 323, avente per oggetto, “sospensione dell’attività del forno dell’unità produttiva sita in località Trestina, via I° Maggio”, a seguito di richiesta di provvedimento da parte di Arpa Umbria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...