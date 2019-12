Pallavolo serie C/F: Città di Castello, bella vittoria, in quel di Rivotorto

Finalmente un bel regalo gradito da tutto il team la vittoria in campo esterno della prima gara nel campionato con punteggio pieno; un risultato che da maggior fiducia all’intero gruppo che nonostante le difficolta avute ha sempre creduto nel lavoro di palestra e la tanta dedizione applicata e l’entusiasmo in tutto quello che si fa e si vuol raggiungere alla fine paga. La gara è scorsa via abbastanza linearmente con un’opposizione delle padrone di casa che è emersa principalmente solo nel primo set che le tifernati si sono aggiudicate lottando e non mollando mai. Il secondo set ed il terzo hanno avuto uno svolgimento alquanto uguale con il Città di Castello avanti a gestire la gara e le padrone di casa a rincorrere. Un buon 3/0 quale viatico per impegnarsi ancora e soprattutto sfruttare questa pausa del campionato per cercare di migliorarsi ed affinare l’intesa di squadra.





SIR SAFETY RIVOTORTO – CITTA’ DI CASTELLO ……. 0 / 3

(24/26 15/25 12/25)

CITTA’ DI CASTELLO:. Boni, Caselli 4, Mearini 6, Alivernini 8, Poccioni (L1), Senesi 2, Ferrini 2, Bruschi, Mariottini 19, Pettinari 4, Montacci, Traversini (L2). All. Brizzi – ass. Caterino – dir. Mandrelli

