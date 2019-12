Natale tra Umbria e Toscana, tanta gente lo scorso sabato per il concerto a Lippiano

Terzo appuntamento dell’iniziativa Natale tra Umbria e Toscana giunta alla V edizione ha visto come teatro del concerto dal titolo Magiche atmosfere natalizie tra poesia il Comune di Monte Santa Maria Tiberina. Sabato 21 dicembre alla ore 18.00 nella suggestiva Chiesa di San Michele Arcangelo a Lippiano si è esibito il due Doppler, due flauti traversi di straordinaria levatura Raffaele Bifulco e Sandrine Olivier. Un pubblico numero ha potuto godere delle musiche non solo natalizie ma della tradizione classica. A portare i saluti il sindaco Letizia Michelini che ha voluto ringraziare il parroco don Domenico Pieracci, per aver dato la possibilità per la prima volta di aprire le porte a questa chiesa per il concerto della rassegna. A seguire Catia Cecchetti ideatrice dell’iniziativa ha ringraziato per la consueta collaborazione il sindaco Michelini per la possibilità offerta anche in occasione di queste festività natalizie. La comunità di Monte Santa Maria Tiberina è da sempre sensibile alla valorizzazione del patrimonio culturale e iniziative come questa – ha sottolineato Cecchetti – sono importanti veicoli per goderne in modo nuovo ed appieno. I due artisti che si muovo nel panorama internazionale hanno eseguito brani di Bach, Haendel, Mozart e della più autentica tradizione natalizia e a seguire i bambini guidati dai loro catechisti hanno letto poesie di Natale. All’appuntamento oltre ad un pubblico numeroso ha partecipato anche la giunta con l’assessore Michele Simoni ed il vice sindaco Melelli Lorenzo. Il quarto appuntamento con il Tradizionale Concerto di Natale si terrà a Montone presso la Chiesa Collegiata giovedì 26 dicembre alle ore 18.00 tenuto dalla Corale “Braccio Fortebraccio” di Montone diretta daStefania Cruciani sempre con ingresso libero.

