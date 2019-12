Il 26 dicembre, in Cattredale, il concerto di Natale della corale Marietta Alboni

Un pomeriggio immersi nell’universale spirito natalizio sarà quella che potremo trascorrere il 26 dicembre prossimo nella Basilica Cattedrale di Città di Castello, alle ore 16,30 in occasione del 36° Concerto di Natale della Corale Marietta Alboni.

Il Concerto di Natale quest’anno sarà eseguito dai quattro complessi corali dell’Associazione Corale Alboni: il coro principale di adulti, i Pueri Cantores “Beato Liviero”, l’Alboni Youth Choir e il Bright Choir, assieme ai solisti Veronica Marinelli soprano, Mauro Borgioni baritono e all’Ensemble strumentale, oltre novanta esecutori che offriranno al pubblico alcuni fra i più bei canti natalizi della trazizione e la “Mass of the Children” del compositore britannico John Rutter.

La corale “Alboni” non è nuova a donare grandi emozioni in musica. Reduce e memore del grande successo della Messa dei Gesuiti di Pekino, eseguita insieme al complesso francese “Le Baroque Nomade” per il Festival delle Nazioni dedicato quest’anno alla Cina, e della suggestiva esecuzione del Requiem di Dan Forrest, produzione della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, dapprima a Roma, poi a Solomeo e a Perugia ed infine nella nostra Cattedrale dove 120 coristi e 50 professori d’orchestra hanno ricordato i caduti della Grande Guerra chiudendo a Città di Castello le celebrazioni centenarie.

Appuntamento a Giovedì 26 dicembre ore 16,30, Basilica Cattedrale a Città di Castello per il tradizionale Concerto di Natale. Il concerto è patrocinato dall’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, dal Comune di Città di Castello, dalla Banca di Anghiari e Stia e sostenuto da SO.GE.PU. S.p.A.

Mi piace: Mi piace Caricamento...